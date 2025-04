Nel prossimo mercato estivo, l'Inter sarà grande protagonista. C'è da rinfrescare la rosa, c'è da "creare patrimonio" come ha ripetuto più volte il presidente Marotta. E allora anche nel reparto difensivo, sono previsti diversi movimenti. Non solo in entrata.

"Carlos Augusto farà definitivamente il braccetto? Probabilmente sì. Intanto, per quanto riguarda il centro della difesa, l’orientamento è di confermare sia Acerbi sia De Vrij. E il rischio età e quindi infortuni? Verrebbe compensato dall’innesto di un elemento capace di agire sia in mezzo che da braccetto. Sui taccuini dei dirigenti nerazzurri ci sono, soprattutto, i nomi di Solet dell’Udinese e di Beukema del Bologna. Un profilo del genere sarebbe utile anche per coprire l’eventuale addio di Bisseck. Già si vocifera di offerte monstre in arrivo per il tedesco e l'Inter dovrà decidere", scrive il Corriere dello Sport.