L'attaccante protagonista al Mondiale per Club è seguito da parecchi club, ma in pole position per tesserare il centravanti ci sarebbe la Fiorentina

Andrea Della Sala Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 16:02)

Chi potrebbe presto lasciare l'Inter è Sebastiano Esposito. L'attaccante protagonista al Mondiale per Club è seguito da parecchi club, ma in pole position per tesserare il centravanti ci sarebbe la Fiorentina.

"Sebastiano Esposito è sempre più nelle mire della Fiorentina che a breve può affondare per il giocatore in uscita dall’Inter. Serve la volontà di tutte le parti per chiudere e un’intesa può essere trovata. Passo dopo passo, c’è un avvicinamento costante e la trattativa sembra destinata a decollare, anche perché il calciatore nerazzurro rispecchia tutto ciò che i viola stanno cercando adesso come profilo, e cioè un giovane italiano, di prospettiva. Come caratteristiche è una seconda punta, perfetta per completare il reparto offensivo viola, ma all’occorrenza è stato schierato anche da centravanti. E se Esposito arriva, Beltran è destinato a partire", riporta La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter per lui non fa muro anche perché l’attaccante è in scadenza di contratto nel giugno 2026 e non c’è in programma un rinnovo, quindi la cessione sembra praticamente inevitabile. Anche per questo motivo il prezzo può scendere rispetto al reale valore e la Fiorentina potrebbe prenderlo per circa 7 milioni, bonus compresi. Il tira e molla per limare la differenza fra domanda e offerta sarà una parte centrale della trattativa. Un’offerta ufficiale però dalla Fiorentina all’Inter non è ancora stata fatta, ma l’interesse è noto a tutti e nelle prossime ore può esserci una svolta", aggiunge Gazzetta.