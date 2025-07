I nerazzurri sono al lavoro per costruire una squadra che possa ben figurare anche nel campionato di Serie C

Manca ancora l'ufficialità, ma nella prossima stagione l'Inter parteciperà al campionato di Serie C con la sua formazione U23. Una novità assoluta per i nerazzurri, che sono già al lavoro per costruire una squadra che possa ben figurare in una categoria complessa e difficile.