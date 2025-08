Il futuro dell'attaccante non sarà all’Inter che, in attesa di tornare a Milano, è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura

Gianni Pampinella Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 10:46)

L’Inter non pensa soltanto a colpi in entrata. Una delle priorità della dirigenza nerazzurra in queste settimane è anche e soprattutto sfoltire la rosa, alleggerire il monte ingaggi e incassare quanto più possibile. Ceduti i vari Stankovic, Buchanan, Satriano e Agoumé, ora ci si aspetta un assegno il più possibile robusto per salutare senza rimpianti Mehdi Taremi.

"Non c’è una data precisa di eventuale rientro in Italia per l’attaccante iraniano, che sotto al cielo di casa vive una settimana assai più serena rispetto a un mesetto fa, ma il buon Mehdi si è comunque messo l’anima in pace da tempo. Il suo futuro non sarà all’Inter, quest’ultima stagione grigiastra resterà un rimpianto di carriera. A differenza di alcuni compagni, però, il centravanti persiano non ostacola la cessione, anzi vorrebbe agevolarla senza polemiche".

"Ha, però, una richiesta precisa da onorare: vuole proseguire in Europa, dimostrare di valere ancora il meglio del Continente che lo ha accolto. Per questo ieri ha detto no al Flamengo, secondo club brasiliano che aveva partorito seri pensieri su di lui: prima aveva dato la stessa risposta anche al Botafogo di Davide Ancelotti. Se il Besiktas vorrebbe imbastire un’operazione in prestito, Taremi (e l’Inter assieme a lui) preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo, da un’altra parte se fosse necessario".

(Gazzetta dello Sport)