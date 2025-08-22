FC Inter 1908
Il Giornale – Inter, prima del blitz per Diouf altro tentativo in extremis andato a vuoto

Il quotidiano parla dell'arrivo del giocatore del Lens al club nerazzurro e anche di Taremi che è stato proposto al Parma
Eva A. Provenzano
"Blitz a sorpresa dell’Inter che, dopo aver fatto un ultimo tentativo (a vuoto…) per il romanista Manu Koné, ha rotto gli indugi e completato l’acquisto del centrocampista Andy Diouf. Il classe 2003 firmerà un contratto di cinque anni da due mln a stagione dopo che l'Inter ha battuto la concorrenza di Napoli e Aston Villa". 

Lo scrive il quotidiano Il Giornale spiegando anche che con il giocatore francese è stato dato a Chivu"il mediano di sostanza richiesto capace di infondere fisicità e consistenza al centrocampo interista". 

 "Ha invece salutato Appiano Gentile ieri pomeriggio il regista Asllani, che si è accasato al Torino in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto (12 milioni più il 20% sulla futura vendita).

Bagagli pronti pure Mehdi Taremi che è stato proposto al Parma, ma sogna una ripartenza falla Premier League", conclude il quotidiano sul mercato nerazzurro.

(Fonte: Il Giornale)

