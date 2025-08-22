Il quotidiano parla dell'arrivo del giocatore del Lens al club nerazzurro e anche di Taremi che è stato proposto al Parma

"Blitz a sorpresa dell’Inter che, dopo aver fatto un ultimo tentativo (a vuoto…) per il romanista Manu Koné, ha rotto gli indugi e completato l’acquisto del centrocampista Andy Diouf. Il classe 2003 firmerà un contratto di cinque anni da due mln a stagione dopo che l'Inter ha battuto la concorrenza di Napoli e Aston Villa".