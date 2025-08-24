Prima un’estate passata ai margini, poi gli allenamenti in solitaria ad Appiano Gentile. Ora è arrivata un'altra conferma: Mehdi Taremi non fa più parte del progetto Inter. L’attaccante iraniano, infatti, non è stato inserito dal club nella lista per le competizioni nazionali, segnale inequivocabile di un divorzio ormai solo da formalizzare.
Inter, Taremi ufficialmente fuori dal progetto: si è aperta una nuova pista nelle ultime ore
L’attaccante iraniano non è stato inserito dal club nella lista per le competizioni nazionali
"Per Taremi, in ogni caso, questi potrebbero essere davvero gli ultimi giorni da interista. Nelle ultime ore, infatti, si è aperta una nuova pista che conduce a Eindhoven. Sull’ex centravanti del Porto è forte l’interesse del Psv campione d’Olanda, che giocherà la prossima Champions e che potrebbe “fare felice” l’iraniano. Taremi, che all’Inter guadagna 3 milioni netti a stagione, è seguito anche da Leeds e Fulham in Premier League ma nessuno dei due club inglesi finora ha accelerato", si legge sulla Gazzetta dello Sport.
