Prima un’estate passata ai margini, poi gli allenamenti in solitaria ad Appiano Gentile. Ora è arrivata un'altra conferma: Mehdi Taremi non fa più parte del progetto Inter . L’attaccante iraniano, infatti, non è stato inserito dal club nella lista per le competizioni nazionali, segnale inequivocabile di un divorzio ormai solo da formalizzare.

"Per Taremi, in ogni caso, questi potrebbero essere davvero gli ultimi giorni da interista. Nelle ultime ore, infatti, si è aperta una nuova pista che conduce a Eindhoven. Sull’ex centravanti del Porto è forte l’interesse del Psv campione d’Olanda, che giocherà la prossima Champions e che potrebbe “fare felice” l’iraniano. Taremi, che all’Inter guadagna 3 milioni netti a stagione, è seguito anche da Leeds e Fulham in Premier League ma nessuno dei due club inglesi finora ha accelerato", si legge sulla Gazzetta dello Sport.