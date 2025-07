"Il tesoretto di viale della Liberazione cresce ed è destinato a crescere ancora: ieri Inter e Villarreal hanno definito il passaggio di Buchanan in Spagna a titolo definitivo dopo il prestito dell’ultima stagione, a cifre e condizioni vantaggiose per i nerazzurri. Gli spagnoli verseranno infatti 8,5 milioni per l’acquisto del canadese e l’Inter si è riservata il 20% della futura rivendita. Dal Brasile, poi, possono arrivare altri 8-9 milioni per il cartellino di Taremi", si legge su La Gazzetta dello Sport.