Inter, Taremi ancora in permesso: contatti con club di Premier e Besiktas

Il futuro di Mehdi Taremi è sempre più lontano dall'Inter. Dopo una stagione con più ombre che luci, l'attaccante iraniano è destinato a lasciare i nerazzurri.
Secondo Sportitalia, l’attaccante è in permesso; nessuna offerta concreta per l’Inter, ma contatti con Besiktas e club di Premier League
Sportitalia riferisce che Mehdi Taremi prosegue il permesso concordato con l’Inter ancora per alcuni giorni.
Al momento non sono pervenute offerte concrete al club nerazzurro, mentre l’entourage del giocatore ha avuto contatti con il Besiktas, oltre che con West Ham, Fulham, Leeds e Nottingham.
