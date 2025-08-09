FC Inter 1908
Inter, Taremi ancora in permesso: contatti con club di Premier e Besiktas

Secondo Sportitalia, l’attaccante è in permesso; nessuna offerta concreta per l’Inter, ma contatti con Besiktas e club di Premier League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il futuro di Mehdi Taremi è sempre più lontano dall'Inter. Dopo una stagione con più ombre che luci, l'attaccante iraniano è destinato a lasciare i nerazzurri.

Inter, Taremi ancora in permesso: contatti con club di Premier e Besiktas- immagine 2
Getty Images

Sportitalia riferisce che Mehdi Taremi prosegue il permesso concordato con l’Inter ancora per alcuni giorni.

Al momento non sono pervenute offerte concrete al club nerazzurro, mentre l’entourage del giocatore ha avuto contatti con il Besiktas, oltre che con West Ham, Fulham, Leeds e Nottingham.

