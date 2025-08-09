Inter, Taremi ancora in permesso: contatti con club di Premier e Besiktas

Secondo Sportitalia, l’attaccante è in permesso; nessuna offerta concreta per l’Inter, ma contatti con Besiktas e club di Premier League

Il futuro di Mehdi Taremi è sempre più lontano dall'Inter. Dopo una stagione con più ombre che luci, l'attaccante iraniano è destinato a lasciare i nerazzurri.

Al momento non sono pervenute offerte concrete al club nerazzurro, mentre l’entourage del giocatore ha avuto contatti con il Besiktas, oltre che con West Ham, Fulham, Leeds e Nottingham.