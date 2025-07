Dovesse uscire l'attaccante iraniano, per il reparto offensivo l'Inter andrebbe su un profilo differente e ha già individuato i giocatori che potrebbero fare al caso di Chivu , ma non sarà semplice raggiungerli.

"Nkunku è sulla lista di Ausilio e Marotta (con Openda del Lipsia): dopo l’acquisto già avvenuto di Bonny e la volontà di trattenere alla Pinetina Pio Esposito, l’innesto di un altro uomo offensivo sarebbe possibile solo dopo l’addio di Taremi. In attesa di offerte per l’iraniano, i manager nerazzurri valutano opportunità tra cui l’attaccante in esubero nella rosa extralarge del Chelsea, che lo aveva comprato per 60 milioni dal Lipsia", scrive il Corriere della Sera.