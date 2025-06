L'Inter sta investendo parecchio sul mercato. Con l'arrivo di Bonny sono quasi 70 mln i soldi spesi fin qui dal club nerazzurro che ora punta Leoni, per il quale serviranno 30 mln. Poi si cercherà di recuperare qualcosa dalle cessioni.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Arriverà pure il tempo delle cessioni, è nelle cose e non dipende solo dallo spinoso caso Calhanoglu ancora da sciogliere: per Bisseck, ad esempio, i nerazzurri discuterebbero volentieri di offerte comprese tra i 30 e i 40 milioni, mentre un’altra decina potrebbe valere il trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges. Contemporaneamente, però, l’Inter spende, senza più le vecchie remore".