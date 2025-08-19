Il mercato dell’Inter continua a muoversi tra sondaggi, valutazioni e trattative che, per il momento, restano più sul piano esplorativo che concreto.
calciomercato
L’Inter tenta il colpaccio per il centrocampo. La risposta: “Ci dovete dare 60 mln”
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe bussato alle porte del Borussia Dortmund per chiedere informazioni su Felix Nmecha, centrocampista tedesco classe 2000, in grande crescita nelle ultime stagioni.
Il profilo del giocatore interessa all’Inter per la sua duttilità: Nmecha può giocare sia da mezzala che in posizione più avanzata, garantendo qualità in costruzione e capacità di inserimento. L’idea era quella di capire margini e condizioni per un’eventuale trattativa, ma la risposta del club tedesco è stata immediata e piuttosto netta: servono 60 milioni di euro.
Una cifra che, ad oggi, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile. La richiesta del Borussia certifica l’importanza che il giocatore ha nello scacchiere giallonero, dove è considerato un elemento centrale per il presente e per il futuro.
Per l’Inter, dunque, si è trattato più di un sondaggio esplorativo che di un passo deciso verso l’affare. Tuttavia, il fatto stesso che il nome di Nmecha sia finito sul taccuino dei dirigenti testimonia la volontà di mantenere alta l’asticella nella ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo.
