Il profilo del giocatore interessa all’Inter per la sua duttilità: Nmecha può giocare sia da mezzala che in posizione più avanzata, garantendo qualità in costruzione e capacità di inserimento. L’idea era quella di capire margini e condizioni per un’eventuale trattativa, ma la risposta del club tedesco è stata immediata e piuttosto netta: servono 60 milioni di euro.