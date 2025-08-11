FC Inter 1908
Inter, il tentativo per Akliouche morto sul nascere? “L’entourage ha detto ad Ausilio…”

Contatto tra la dirigenza del club nerazzurro e gli agenti del calciatore classe 2002 del Monaco: cosa è successo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L’Inter ha valutato la possibilità di ingaggiare Maghnes Akliouche, stella francese classe 2002 di proprietà del Monaco.

Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, il club nerazzuro ha raccolto informazioni attraverso un contatto con l’entourage del calciatore.

Getty Images

La richiesta economica è stata ritenuta troppo elevata dal club nerazzurro, che continua a seguire con attenzione il caso Lookman.

Il nigeriano resta la priorità del club meneghino, che vuole regalare un rinforzo di qualità sulla trequarti all’allenatore Cristian Chivu.

