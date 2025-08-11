L’Inter ha valutato la possibilità di ingaggiare Maghnes Akliouche, stella francese classe 2002 di proprietà del Monaco.
Inter, il tentativo per Akliouche morto sul nascere? "L'entourage ha detto ad Ausilio…"
Inter, il tentativo per Akliouche morto sul nascere? “L’entourage ha detto ad Ausilio…”
Contatto tra la dirigenza del club nerazzurro e gli agenti del calciatore classe 2002 del Monaco: cosa è successo
Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, il club nerazzuro ha raccolto informazioni attraverso un contatto con l’entourage del calciatore.
La richiesta economica è stata ritenuta troppo elevata dal club nerazzurro, che continua a seguire con attenzione il caso Lookman.
Il nigeriano resta la priorità del club meneghino, che vuole regalare un rinforzo di qualità sulla trequarti all’allenatore Cristian Chivu.
