"L'allenatore e il club rossoblù si ritroveranno in mattinata per quello che può essere l’incontro decisivo. Continuano i discorsi tra il Bologna e Vincenzo Italiano per parlare del futuro. Da ambo le parti c’è la volontà di continuare insieme, e oggi è in programma un nuovo incontro per capire se ci sono margini per trovare un accordo sul rinnovo di contratto. In caso di mancato accordo potrebbero aprirsi nuovi scenari riguardanti il futuro dell’ex Fiorentina, su cui è forte il pressing del Milan.