Le ultime due settimane di mercato non porteranno soltanto un centrocampista fisico e un rinforzo offensivo per completare l’attacco. L’Inter , infatti, ha deciso di intervenire anche in difesa , indipendentemente da eventuali partenze nel reparto arretrato.

"Le ultime due settimane di mercato regaleranno a Chivu anche un terzo rinforzo: un difensore. Il tutto a prescindere da eventuali partenze nel reparto arretrato. Occorre, infatti, coprire il vuoto lasciato da Zalewski. L’idea è che l’innesto non sia una semplice aggiunta o un completamento, ma che possa diventare un tassello utile pur per il futuro in un reparto che, tra un anno, andrà incontro ad un profondo rinnovamento", sottolinea il Corriere dello Sport .

"In questo senso, le risorse supplementari assicurate da Zalewski saranno certamente di aiuto. Si tratta di capire, però, su chi verrà puntato il mirino. E l’Inter potrebbe orientarsi su qualche esubero di una big, in particolare della Premier. Un difensore che è sempre piaciuto è Chalobah del Chelsea, che però ha giocato titolare ieri contro il Crystal Palace. La rosa smisurata dei Blues, però, potrebbe offrire qualche occasione".