Le ultime due settimane di mercato non porteranno soltanto un centrocampista fisico e un rinforzo offensivo per completare l’attacco. L’Inter, infatti, ha deciso di intervenire anche in difesa, indipendentemente da eventuali partenze nel reparto arretrato.
calciomercato
Inter, pronto un terzo rinforzo per Chivu: ecco l’idea. E dalla Premier potrebbe arrivare…
"Le ultime due settimane di mercato regaleranno a Chivu anche un terzo rinforzo: un difensore. Il tutto a prescindere da eventuali partenze nel reparto arretrato. Occorre, infatti, coprire il vuoto lasciato da Zalewski. L’idea è che l’innesto non sia una semplice aggiunta o un completamento, ma che possa diventare un tassello utile pur per il futuro in un reparto che, tra un anno, andrà incontro ad un profondo rinnovamento", sottolinea il Corriere dello Sport.
"In questo senso, le risorse supplementari assicurate da Zalewski saranno certamente di aiuto. Si tratta di capire, però, su chi verrà puntato il mirino. E l’Inter potrebbe orientarsi su qualche esubero di una big, in particolare della Premier. Un difensore che è sempre piaciuto è Chalobah del Chelsea, che però ha giocato titolare ieri contro il Crystal Palace. La rosa smisurata dei Blues, però, potrebbe offrire qualche occasione".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA