Daniele Mari Direttore 26 luglio 2025 (modifica il 26 luglio 2025 | 17:56)

L’agente di Lucien Agoumé ha incontrato nei giorni scorsi i dirigenti del Siviglia a Siviglia, segnale evidente che il club andaluso sta valutando seriamente il futuro del centrocampista francese. Lo scrivono diversi media spagnoli e soprattutto andalusi.

Attualmente, il Siviglia detiene il 50% dei diritti sul giocatore e sta considerando l'opzione di acquisire un ulteriore 40% dal club proprietario, l’Inter, per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro. In questo modo, il controllo sul cartellino di Agoumé salirebbe al 90%. La clausola per l’acquisto scade il 31 luglio, motivo per cui la decisione definitiva potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Un investimento con lo sguardo al futuro — Il principale obiettivo del Siviglia è ottenere la maggioranza assoluta dei diritti sul giocatore per poter gestire autonomamente una futura cessione. Agoumé, infatti, ha attirato l'interesse di diversi top club europei, tra cui Arsenal, Manchester United, Tottenham, Borussia Dortmund e Barcellona. Le sue buone prestazioni nella Liga e nel recente Europeo Under 21 non sono passate inosservate.

Questa possibile operazione si inserisce in una più ampia strategia sportiva ed economica del club spagnolo: consolidare il valore patrimoniale dei propri talenti per trarre il massimo vantaggio in caso di vendita. Agoumé potrebbe diventare, dunque, un'importante risorsa sia in campo che sul mercato.