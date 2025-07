TS – Calhanoglu e un tesoretto da 100 mln. L’Inter ora deve cedere

Adesso servono le cessioni. Perché l'Inter finora ha acquistato dal mercato tre calciatori. Sucic, a febbraio, Luis Henrique e Bonny . E ha riscattato Zalewski dalla Roma. TuttoSport fa i conti in tasca al club nerazzurro e parla di 67.5 mln investiti, senza contare i bonus. In più alla rosa di Chivu si è aggiunto Pio Esposito che verrà tenuto in prima squadra. C'è anche Valentin Carboni al momento con l'allenatore nerazzurro ma potrebbe partire in prestito. Piace al Genoa.

Per Taremi si confida in offerte di almeno 5-6 mln (era arrivato a parametro zero). Non è considerato incedibile neanche Asllani che vale per l'Inter almeno 15 mln. Alcuni mln sono arrivati sui conti nerazzurri anche dalla rivendita dell'esterno greco Vagiannidis. Per questo, con questi tre nomi in uscita e cessioni 'minori', il quotidiano torinese parla di un tesoretto di 100 mln che i nerazzurri avrebbero da rinvestire sul mercato per i suoi due-tre obiettivi in entrata. Un centrale di difesa, un centrocampista centrale e una seconda punta, un quinto attaccante che faccia anche da trequartista. A meno che Chivu non decida di tenersi Carboni.