"Soldi che l'Inter vuole investire, ma fra Viale della Liberazione e Appiano Gentile si sono presi alcuni giorni di riflessioni per puntare i profili più idonei per rafforzare l'organico. Come ormai evidente da una settimana, l'obiettivo primario è diventato un centrocampista fisico che porti maggiore dinamismo nel reparto", sottolinea Tuttosport .

"Koné della Roma, nonostante la rivolta della piazza capitolina e lo stop dei Friedkin ai discorsi fra il ds Massara e Ausilio che stavano lavorando a un'operazione di 40 milioni più bonus, rimane un nome da tenere in cima alla lista. Il club giallorosso rimane in regime di Fair Play Finanziario e per accontentare Gasperini sul mercato, Koné potrebbe alla fine essere sacrificato. Questo è quello che sperano a Milano, dove restano in attesa di novità, senza però rimanere fermi".

"L'Inter ha pure ripensato a Ederson dell'Atalanta, a giugno primo nome individuato per il centrocampo qualora fosse partito Calhanoglu, ma non ci sono le condizioni: il brasiliano per l'Atalanta è incedibile e ha una valutazione superiore ai 60 milioni. Si valutano giocatori in Europa, come Florentino del Benfica e O'Riley del Brighton (c'è la Juventus), ma sul taccuino ci sono pure altri elementi, come Cissé del Rennes. In Italia piace Mandela Keita del Parma, ma è un piano B".