L'Inter vuole agire con chiarezza e rapidità sul mercato, per regalare a Simone Inzaghi più acquisti possibili in vista del Mondiale per Club, che scatterà negli USA il 14 giugno. Un colpo è già fatto, come Sucic, un altro è da mettere in conto e già in rosa, Zalewski, ma non è finita qui. Entro quella data, infatti, i dirigenti nerazzurri vogliono portare all'Inter anche Luis Henrique, per il quale si continua a trattare con l'Olympique Marsiglia. Ecco il punto di Sportitalia: