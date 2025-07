L’asse Inter-Turchia si infiamma: Sommer seguito dal Galatasaray, il Besiktas valuta Taremi per 10 milioni, ma si può trattare

Secondo il Corriere dello Sport, il Galatasaray ha inserito Sommer nella lista dei candidati per sostituire Muslera. Tra i nomi valutati figurano anche Mike Maignan ed Ederson, considerati però fuori portata, e Marc-André ter Stegen, attualmente ai margini del Barcellona e prossimo a un’operazione alla spalla che lo terrà fermo per circa quattro mesi.

Il profilo di Sommer appare il più raggiungibile e in cima alle preferenze del club giallorosso. Ma, come spiegato dal direttore sportivo Ausilio, finora all’Inter non sono giunti segnali concreti da parte del Galatasaray.