Il club sta ufficializzando e chiudendo i giocatori che Stefano Vecchi avrà a disposizione in questa stagione: ecco l'ultimo arrivo

L'Inter U23 è stata ufficializzata ieri e oggi è venuta a conoscenza di quello che sarà il suo cammino in Lega Pro: la squadra nerazzurra è stata sorteggiata nel girone A.

Intanto il club sta ufficializzando e chiudendo i giocatori che Stefano Vecchi avrà a disposizione in questa stagione: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è stato raggiunto l'accordo per Simone Cinquegrano, terzino destro 2004 in arrivo dal Sassuolo.