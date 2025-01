"Il crollo in Supercoppa chiaramente non è archiviato, ma l'obiettivo è riuscirci in fretta. L'Inter domenica sarà impegnata al Penzo contro il Venezia in una sfida comunque delicata. Ad oggi, l'ipotesi più probabile porta a pensare che a costruire la difesa nerazzurra saranno Bisseck a destra, Bastoni adattato come centrale e Carlos Augusto da braccetto di sinistra. Ancora da valutare De Vrij, per cui non verranno corsi rischi inutili. Come alternativa, sempre adattato a braccetto, ha ormai pienamente recuperato Darmian, che dopo aver saltato le sfide a Como e Cagliari in Supercoppa ha accumulato qualche minuto tra Atalanta e Milan. Dovrebbe partire per Venezia pure Pavard, anche se per il francese vale il discorso fatto per De Vrij. In campo solo se necessario o per riacquisire condizione".