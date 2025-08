L'Inter continua a cercare un attaccante di categoria per la formazione U23, che in questa stagione affronterà il campionato di Serie C. Secondo quando riferisce Sport Channel 24, i nerazzurri avrebbero avuto contatti con l'entourage di Gabriele Gori, centravanti classe '99 tornato all'Avellino dopo il prestito al Sudtirol.