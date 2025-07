L'esterno destro classe 2004, reduce da una stagione con il Rimini, arriva in prestito con diritto di riscatto

Nuovo rinforzo per l'Inter U23: il club nerazzurro ha ufficializzato l'ingaggio di Simone Cinquegrano, esterno destro classe 2004, lo scorso anno in forza al Rimini e prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo.