Un affare che era stato dato per fatto già a giugno, ma che è diventato ufficiale solamente in queste ore: Duje Slatina è un nuovo giocatore dell'Inter. Il talentuoso terzino destro, classe 2009, arriva a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato, e si è legato ai nerazzurri con un triennale: la comunicazione arriva direttamente dalla Lega Calcio, che ha confermato l'avvenuto deposito del contratto.