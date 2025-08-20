FC Inter 1908
Inter, UFFICIALE: altro arrivo per il settore giovanile, depositato il contratto di Slatina

Il terzino destro classe 2009 arriva a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato: risolti gli ultimi ostacoli burocratici
Un affare che era stato dato per fatto già a giugno, ma che è diventato ufficiale solamente in queste ore: Duje Slatina è un nuovo giocatore dell'Inter. Il talentuoso terzino destro, classe 2009, arriva a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato, e si è legato ai nerazzurri con un triennale: la comunicazione arriva direttamente dalla Lega Calcio, che ha confermato l'avvenuto deposito del contratto.

Risolti gli ostacoli burocratici legati al tesseramento del giocatore, che da tempo aveva comunque reso nota la sua prossima destinazione nonostante le voci di un prolungamento con l'Hajduk. Slatina verrà inizialmente aggregato all'U17 interista, dove potrà essere facilitato nell'ambientamento in Italia dalla presenza in panchina di Samir Handanovic.

