Il difensore centrale Francesco Stante, classe 2005, ha prolungato il proprio contratto con FC Internazionale Milano fino al 30 giugno 2027, con opzione per altre due stagioni sportive. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha disputato 32 partite con la formazione Primavera nella stagione 2023/2024, ricevendo il premio "Primavera Best Awards" come miglior difensore del campionato Primavera 1 TIM.