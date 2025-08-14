Fra una settimana dovrà essere necessariamente dentro o fuori. Senza più proroghe. L'Inter è stufa del dilatarsi dei tempi della trattativa per Ademola Lookman e, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbe inviato un ultimatum sia al giocatore che all'Atalanta.

"La telenovela Lookman è durata abbastanza. L'Inter dà un ultimatum al giocatore e all'Atalanta: il club nerazzurro non è disposta ad aspettare più di un'altra settimana. Questa dunque la deadline di Marotta e Ausilio per questo colpo che o si concretizzerà per l'inizio del campionato oppure sfumerà definitivamente e la società virerà su altri obiettivi. E non si tratta necessariamente di attaccanti: l'Inter infatti può valutare di continuare a investire in altri ruoli, dal centrocampo - dove un obiettivo concreto può diventare Manu Kone della Roma (proposto ai nerazzurri) -, alla difesa (qui il nome è Solet)".