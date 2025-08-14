FC Inter 1908
Inter, Lookman lontano. Scenario nuovo: Koné e un colpo anche in difesa. Nome nuovo

Fra una settimana dovrà essere necessariamente dentro o fuori. Senza più proroghe. L'Inter è stufa del dilatarsi dei tempi della trattativa per Ademola Lookman
Fra una settimana dovrà essere necessariamente dentro o fuori. Senza più proroghe. L'Inter è stufa del dilatarsi dei tempi della trattativa per Ademola Lookman e, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbe inviato un ultimatum sia al giocatore che all'Atalanta.

Senza un lieto fine, i nerazzurri cambierebbero strategia, investendo sia su un centrocampista (Koné), sia su un difensore (Solet). Scrive la rosea:

"La telenovela Lookman è durata abbastanza. L'Inter dà un ultimatum al giocatore e all'Atalanta: il club nerazzurro non è disposta ad aspettare più di un'altra settimana. Questa dunque la deadline di Marotta e Ausilio per questo colpo che o si concretizzerà per l'inizio del campionato oppure sfumerà definitivamente e la società virerà su altri obiettivi. E non si tratta necessariamente di attaccanti: l'Inter infatti può valutare di continuare a investire in altri ruoli, dal centrocampo - dove un obiettivo concreto può diventare Manu Kone della Roma (proposto ai nerazzurri) -, alla difesa (qui il nome è Solet)".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

