Marco Macca Redattore 21 luglio 2025 (modifica il 21 luglio 2025 | 16:57)

Dopo Melgrati e Prestia, l'Inter Under 23, in attesa dell'ufficialità della partecipazione alla prossima Serie C, piazza il terzo colpo dell'estate. Si tratta di Simone Cinquegrano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo:

"L’Inter Under 23 continua a essere particolarmente attiva sul calciomercato, in attesa dell’ufficialità della partecipazione alla prossima Serie C. Dopo Riccardo Melgrati e Giuseppe Prestia, nei giorni scorsi avvistati presso la sede del club nerazzurro per ratificare gli accordi contrattuali, ecco un’altra novità".

"Si tratta di Simone Cinquegrano, terzino classe 2004 di proprietà del Sassuolo, ma reduce dall’esperienza in prestito con il Rimini. La formula del trasferimento sarà quella del prestito con diritto di riscatto".

(Fonte: lacasadic.com)