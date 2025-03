Prende sempre più forma col passare delle settimane il progetto Under 23 dell’Inter: scelto l'allenatore per la nuova stagione

Prende sempre più forma col passare delle settimane il progetto Under 23 dell’Inter. La formazione nerazzurra scenderà in campo in Serie C nella stagione 2025/26 e secondo TMW ha già scelto l’allenatore che guiderà la squadra.