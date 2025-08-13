Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato di aver ingaggiato Antonio David dal Cesena per la squadra Under 23.
UFFICIALE – Inter Under 23, acquistato David dal Cesena: comunicato e dettagli
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato di aver ingaggiato Antonio David dal Cesena per la squadra Under 23
Ecco la nota del club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Antonio David dal Cesena F.C.. Il calciatore classe 2004 si trasferisce all'Inter U23 a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club nerazzurro".
