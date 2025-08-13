FC Inter 1908
UFFICIALE – Inter Under 23, acquistato David dal Cesena: comunicato e dettagli

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato di aver ingaggiato Antonio David dal Cesena per la squadra Under 23
Marco Macca Redattore 

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Inter ha annunciato di aver ingaggiato Antonio David dal Cesena per la squadra Under 23.

Ecco la nota del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Antonio David dal Cesena F.C.. Il calciatore classe 2004 si trasferisce all'Inter U23 a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club nerazzurro".

(Fonte: inter.it)

