L’Inter Under 23 continua a prendere forma in vista del debutto in Serie C. Come riportato da Sportitalia, la dirigenza nerazzurra ha scelto Riccardo Melgrati come vice di Alessandro Calligaris per il ruolo di portiere. L’estremo difensore classe 1994, con grande esperienza in Serie C, ha firmato un contratto annuale con opzione.