Sono ore bollenti in casa Inter, tra Charlotte e Milano. Il confronto voluto da Chivu negli USA non ha calmato lo scossone nerazzurro dopo le parole di Lautaro Martinez in seguito alla gara contro il Fluminense. La frattura con Hakan Calhanoglu sembra ormai insanabile e si attende che il Galatasaray presenti un'offerta per il centrocampista per iniziare una vera trattativa.