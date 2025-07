L'Inter deve sfoltire la rosa dopo gli ultimi arrivi per poi tornare sul mercato per puntellare la squadra che avrà Chivu a disposizione

Sono fondamentali alcune cessioni, gli innesti sono 4 e 70 milioni circa già investiti. A livello numerico serve qualche uscita nella rosa di Chivu: se non arrivano offerte per Bisseck, la difesa Inter è a posto, il tedesco però ha mercato dopo la buona stagione.

Sucic è arrivato e dovrebbe prendere il posto di Asllani, Frattesi considerato incedibile, quindi il reparto è a posto. Taremi è in uscita, l’Inter sta cercando una soluzione, poi potrebbe non inserire una punta vera e propria visto che in rosa che sono già 4 ma un giocatore offensivo che possa essere perfetto per il 3-4-1-2 di Chivu