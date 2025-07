Come appurato da Fcinter1908, Vagiannidis era già del Panathinaikos, che ha saldato all'Inter il valore della percentuale rimasta in possesso del club nerazzurro. E ora detiene l'intero cartellino del giocatore.

"Assolutamente no Il Panathinaikos, ora che non dipende più dall’Inter, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire se non davanti a un’offerta economicamente irrinunciabile. È chiaro, però, che adesso il club può gestire la situazione con molta più libertà, avendo non solo l’ultima parola ma anche la prima"