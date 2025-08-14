L'Inter si è assicurata un giovane e promettente attaccante: si tratta di Amadou Konteh Jaiteh. Attaccante classe 2009, arriva a titolo definitivo dal Valencia, club con cui ha giocato nelle ultime tre stagioni. Un'operazione con vista sul futuro, portata a termine dopo un lungo corteggiamento, sulla scia di quanto già fatto con i norvegesi Strand e Arntzen o con il polacco Mackiewicz.
Inter, dal Valencia un nuovo bomber per il settore giovanile: ecco chi è Konteh
Nato in Spagna da genitori provenienti dal Gambia, Konteh muove i primi passi calcistici nell'Ebro, club con sede nella città di Saragozza. Il naturale passo successivo è rappresentato dall'approdo al Real Saragozza, principale società della zona. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata del Valencia nell'estate del 2022, dove continua a mostrare le sue qualità tecniche e fisiche, oltre a un grande fiuto del gol.
Attaccante centrale dotato di una grande falcata, forte fisicamente (alto già 185 cm), Konteh è stato monitorato dall'Inter fin dallo scorso inverno. Al compimento del sedicesimo anno di età, ecco la decisione di accettare la proposta nerazzurra. A seguire la sua crescita ci pensa la Goal Management, agenzia di procura che fa capo ad Alberto Botines, che a Milano ha già portato in passato Onana, Zarate e Alex Perez.
