I nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di questo giovane e promettente attaccante spagnolo: scopriamolo insieme

L'Inter si è assicurata un giovane e promettente attaccante: si tratta di Amadou Konteh Jaiteh. Attaccante classe 2009, arriva a titolo definitivo dal Valencia, club con cui ha giocato nelle ultime tre stagioni. Un'operazione con vista sul futuro, portata a termine dopo un lungo corteggiamento, sulla scia di quanto già fatto con i norvegesi Strand e Arntzen o con il polacco Mackiewicz.