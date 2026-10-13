Nel bilancio consolidato 2025/26 del club nerazzurro compare un rimborso assicurativo legato all'infortunio del giovane argentino
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C'è anche Valentin Carboni tra le voci del bilancio consolidato dell'Inter al 30 giugno 2026. Il club nerazzurro segnala di aver ricevuto 507mila euro dall'assicurazione per il suo infortunio. Una cifra già incassata dalla società, come emerge dal documento visionato da FCInter1908.it.
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Inter, incassati 507mila euro dall'assicurazione per CarboniNel documento si legge:
"Al rimborso assicurativo incassato per l'infortunio del calciatore Valentin Carboni per Euro 507 migliaia".
Si tratta quindi di 507.000 euro che l'Inter ha già ricevuto. Il rimborso compare tra le sopravvenienze attive, una voce nella quale vengono registrati anche ricavi e proventi relativi a situazioni precedenti.
Non solo Carboni: altri 777mila euro per gli infortuni dei calciatoriC'è un altro dato interessante nella stessa pagina del bilancio.
L'Inter segnala infatti 777mila euro di ricavi da rimborsi assicurativi legati agli infortuni dei giocatori della prima squadra maschile e dell'Under 23.
In totale, quindi, l'Inter ha incassato 1.284.000 euro di rimborsi assicurativi nel 2025/2026.
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