Nelle ultime settimane l’Inter e il Napoli avevano messo gli occhi su Fede, contando sui problemi di abbondanza nella rosa del Liverpool

Marco Astori Redattore 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 12:12)

E' Federico Chiesa l'uomo del momento in casa Liverpool: è il suo il gol che ieri ha praticamente consegnato ai Reds i tre punti nel finale di gara contro il Bournemouth nella prima di campionato. E il nome dell'ex Fiorentina, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, resta sempre sul taccuino anche dell'Inter, con il Liverpool che lo considera al momento incedibile: "In sintesi il blocco dei vertici Reds è sostanziale. Eppure non mancano i dubbi su questo verdetto. Non a caso nelle ultime settimane l’Inter e il Napoli avevano messo gli occhi su Fede, contando sui problemi di abbondanza nella rosa del Liverpool.

Tanto più che nella tournée asiatica l’allenatore Slot aveva rinunciato all’attaccante, aprendo le speranze dei suoi estimatori italiani. Evidentemente la società inglese non ha mai considerato Chiesa sul mercato. Anzi, in quei frangenti voci autorevoli facevano notare che Federico era rimasto a casa esclusivamente perché alcune noie muscolari consigliavano una sua tabella di lavoro a parte, senza impegni agonistici. Sulle prime sembrava la classica versione diplomatica per raffreddare i rumor e magari provare ad accendere un’asta attorno a lui nel finale, quando gli acquirenti sono disposti a spendere di più.

Invece negli scorsi giorni il giocatore toscano ha avuto un colloquio diretto con il suo allenatore, così come l’agente Ramadani si è confrontato con la dirigenza del Liverpool. Le risposte sono state univoche: Federico serve al club, visto che le ultime mosse di mercato hanno ridotto il numero degli esterni in rosa. Certo, a 15 giorni dalla chiusura delle liste è presto per emettere sentenze definitive. Nel frattempo il Liverpool sta ingaggiando un duello costosissimo con il Newcastle per acquisire il centravanti svedese Isak. È la partita centrale di queste ultime settimane, rischia di essere la più costosa dell’estate in Europa. I proprietari sauditi del Newcastle, infatti, hanno già respinto una proposta da 125 milioni di euro per il nuovo centravanti.

Ovviamente Chiesa ha altre caratteristiche, ma non è da escludere che nel finale il Liverpool prenda in considerazione un’offerta per lui. Ora come ora, comunque, il semaforo è rosso. In particolare il Napoli dopo aver perso Ndoye, passato al Nottingham Forest, sta guardando alla Premier per prendere un’ala capace di fare la differenza lì a sinistra. E Chiesa starebbe bene a Conte. Così come il giocatore tornerebbe volentieri in Italia per ritagliarsi un posto da protagonista e giocarsi la possibilità di tornare titolare anche in maglia azzurra. Tuttavia le difficoltà emerse nel dialogo con il Liverpool hanno indotto Manna a virare su Elmas. Un indizio da non sottovalutare. Allo stesso tempo anche l’Inter ha valutato la candidatura del figlio d’arte impostosi nella Fiorentina. Ma questo stop complica tutti i piani italiani. Almeno per il momento".