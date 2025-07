L'Inter continua la sua ricerca del nome di qualità da inserire nel reparto d'attacco: ed ecco che rispunta un profilo già valutato e apprezzato dal club nerazzurro

Marco Astori Redattore 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 08:01)

L'Inter continua la sua ricerca del nome di qualità da inserire nel reparto d'attacco: ed ecco che rispunta un profilo già valutato e apprezzato dal club nerazzurro in passato, quello di Marco Asensio. Lo racconta La Gazzetta dello Sport: "C’è un nome che stuzzica. Che ha sfiorato l’Inter già due volte: la prima nell’estate 2023, la seconda lo scorso gennaio. E magari la terza è quella buona. Marco Asensio è in lista. È l’uomo individuato per coprire una lacuna d’organico ormai datata per i nerazzurri e regalare a Cristian Chivu un giocatore in grado di giocare sulla trequarti.

E' anche un’occasione, una grande occasione, che il mercato offre e che il presidente Marotta e il direttore sportivo Ausilio stanno concretamente prendendo in considerazione. Asensio è in vendita. Lo spagnolo, classe 1996, non resterà al Psg, club proprietario del suo cartellino, che l’ha riavuto indietro dopo il prestito di sei mesi in Premier League, all’Aston Villa. Non rientra nei piani parigini. Tanto è vero che l’agente del giocatore, Jorge Mendes, sta cercando in giro per l’Europa la soluzione migliore per il suo assistito. L’Inter ci pensa. Peraltro, con Mendes l’Inter ha già un altro fascicolo aperto in questa estate, quello legato al futuro di Dumfries: è proprio l’agente portoghese che si sta agitando per trovare una collocazione al suo nuovo assistito.

Più o meno quel che sta facendo con Asensio. Che ha un particolare interessante per l’Inter: ha un contratto in scadenza nel 2026. E dunque il Psg non può chiedere una cifra elevata per il suo cartellino: si può stimare una cifra tra i 10 e i 12 milioni. Peraltro, per i francesi sarebbero comunque una plusvalenza, essendo il calciatore arrivato a zero nel 2023. Il nodo è l’ingaggio: Asensio ha un contratto in essere da 8 milioni netti. Logico che, perché la pista sia percorribile, lo spagnolo debba essere disponibile a ridurre il suo stipendio sensibilmente: non impossibile, visto che ha davanti a lui solo altri 12 mesi col Psg e dunque potrebbe essere allettato dall’idea di un contratto pluriennale e un’esperienza in Serie A. Asensio non è l’unico nome che l’Inter valuta, va detto. E sullo spagnolo ha mosso qualche passo anche il Fenerbahçe, negli ultimi tempi".