"L’organico subirà un restyling, quanto profondo lo scopriremo strada facendo: da un lato il management sportivo dovrà rispondere alle indicazioni del fondo Oaktree che certamente consentirà solo il parziale reimpiego delle risorse entrate grazie al cammino in Champions (per dare l’idea fra premi e incassi da botteghino il tetto dei 200 milioni è stato superato). Dall’altro è presto per avere una stima precisa di quanto entrerà nelle casse del club dopo le possibili cessioni di Bisseck, Taremi e Asllani che non rientrano nel progetto. Non tutti i senatori se ne andranno: per dare l’idea i vecchi draghi come Acerbi e De Vrij rimarranno con il contratto prolungato di una stagione, e lo stesso discorso vale per Mkhitaryan, Darmian e Calhanoglu (infortunatosi a Monaco come Bisseck) che qualche mal di pancia aveva manifestato", scrive il Corriere della Sera.