Come vi abbiamo documentato, Inter e Parma si sono incontrate a Milano per discutere di mercato. Sul tavolo potrebbe essere finito il nome di Bonny, che tra i profili in lista per l'attacco, riferisce Alfredo Pedullà a Sportitalia, è di gran lunga il preferito, a maggior ragione ora che sulla panchina nerazzurra si è seduto Cristian Chivu, che lo ha allenato in Emilia. All'Inter piace molto anche Leoni per la difesa.