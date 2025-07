Inter, via Taremi per un chiaro obiettivo: c’è un club in vantaggio su tutti

Mehdi Taremi sa che non c'è più spazio all'Inter per lui. L'esperienza non è andata come le parti speravano, quando un anno fa dal Porto si trasferì in nerazzurro a parametro zero. La condizione del suo arrivo è sicuramente un piccolo vantaggio nell'ottica di liberarsi dell'iraniano che avrebbe ancora due anni di contratto. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

i club turchi hanno confermato per l'ennesima volta che non pagano cifre esagerate per i cartellini (Osimhen sarà un caso a parte) ma garantiscono agli obiettivi di mercato ingaggi elevati. Un aspetto che in questo caso non infastidisce l'Inter come per Hakan: se qualcuno volesse affondare per Taremi, via libera. Marotta l'ha portato a Milano a parametro zero l'estate scorsa e sarebbe ben felice di liberarsi di un ingaggio sanguinoso, pur senza incassare un euro dal cartellino. Il Besiktas si muove, l'Inter attende. E Taremi che fa?".