Andrea Della Sala Redattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 14:02)

Con l'arrivo di Chivu potrebbero diventare calde alcune piste di mercato relative a giocatori del Parma. Da tempo nel mirino l'attaccante Bonny e il giovane difensore Leoni. Ma non solo.

"Non è un mistero che il club nerazzurro valuti da mesi, sempre per rinforzare l'attacco, Ange-Yoan Bonny. C'è concorrenza - in primis il Napoli -, ma l'arrivo di Chivu in panchina potrebbe avere un suo peso. Al tempo stesso, l'Inter non è mai uscita dalla contesa per Giovanni Leoni, il 18enne centrale che proprio il tecnico romeno ha imposto da titolare dopo le prime apparizioni con Pecchia. Leoni era stato vicino all'Inter nell'estate 2024 quando era alla Sampdoria, poi non se ne fece nulla. Oggi ha una valutazione alta (15-20 milioni) e tanti club su di lui, su tutti Milan e Juventus. Non sarà semplice - l'Inter segue anche De Winter, Beukema e Lucumì -, ma i nerazzurri faranno le loro valutazioni", riporta Tuttosport.

"Così come l'Inter potrebbe tornare a pensare a Bernabé come vice Calhanoglu, offrendo magari Asllani come contropartita.

Chi esce probabilmente in maniera definitiva dai radar nerazzurri è invece Nico Paz. Con l'eventuale approdo di Fabregas, l'Inter avrebbe avuto una carta in più da giocarsi, ma ora la strada è in grandissima salita. Il trequartista argentino non tornerà al Real Madrid per il Mondiale per Club; gli spagnoli potrebbero pensare di ricomprarlo a luglio oppure lasciarlo per un altro anno a Como. In quel caso per l'Inter ci sarebbero zero possibilità", aggiunge io quotidiano.