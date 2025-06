Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny possono davvero essere considerati in concorrenza? La risposta, in casa Inter, è chiaramente no. Nonostante entrambi siano giovani attaccanti pronti a inserirsi nel gruppo di Chivu, le loro caratteristiche tecniche e tattiche li rendono profondamente diversi. E allora, come si legge sul Corriere dello Sport, la scelta dell’Inter potrebbe essere proprio questa: non stabilire una prima alternativa là davanti, ma "metterne a disposizione di Chivu almeno due, con la possibilità di scegliere in base a necessità e caratteristiche. Resta da capire, quindi, cosa potrà accadere con Taremi e, di conseguenza, se ci sia ancora la necessità di inseguire Hojlund".