In casa Inter alcune seconde linee non sono riuscite a offrire valide alternative ai titolari. Nonostante la bocciatura fosse già stata decisa da tempo, il flop nel derby contro il Milan ha confermato i dubbi su tre giocatori: Taremi, Correa e Asllani . L’unico parziale segnale positivo è arrivato da Marko Arnautovic , ma non basta per colmare il divario con Lautaro e Thuram.

"Alle spalle della ThuLa si è allargata la voragine, ed è questo uno dei grandi problemi dell’Inter 2024-25. In più, il 23enne albanese Asllani non è mai riuscito ad andare al di là di se stesso: il talento ci sarebbe pure, ma è lo stesso visto ad Appiano nel giorno dell’arrivo carico di speranze nell’estate 2022. Sono state tre stagioni a crescita zero, o quasi, alle spalle di Calha. In ruoli così delicati serviva di meglio per non spremere troppo la prima linea. Il club si è già deciso a intervenire sul mercato a tempo debito perché nessuno dei quattro dovrebbe far parte dell’Inter che sarà", sottolinea la Gazzetta dello Sport.