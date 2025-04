Al momento, il Feyenoord sembra essere ancora in pole position per assicurarsi il talento classe 2001, e ha già presentato un’offerta ufficiale al Twente. Secondo alcuni ben informati, Steijn – originario dell’Aia – ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, inserita nel contratto rinnovato a fine 2023, che gli consentirebbe di partire già nell’estate 2025.

Con una clausola così chiara, il trasferimento potrebbe teoricamente chiudersi in tempi rapidi, ma sembra che la proposta del Feyenoord sia ancora al di sotto della cifra stabilita. Steijn era stato prelevato a parametro zero dall’ADO Den Haag nell’estate del 2022, firmando un contratto triennale con opzione per un altro anno.

A dicembre ha poi rinnovato fino a metà 2028 con condizioni migliorate, fissando anche i paletti per un’eventuale partenza estiva. Sia il giocatore che il club vedono l’estate in arrivo come il momento ideale per una nuova avventura. Entrambi sanno che è ora il momento di battere il ferro finché è caldo.