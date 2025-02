Già in passato l'Inter aveva mostrato interesse per lui, valutando la possibilità di sfruttare la clausola FIFA che permetteva ai giocatori sotto contratto con club russi e ucraini di svincolarsi gratuitamente a causa del conflitto. Sebbene pochi abbiano utilizzato questa opzione, molti brasiliani sono riusciti a tornare in patria, tra cui Yuri Alberto.

Oggi, con 3 gol in 9 partite nel campionato Paulista e una stagione precedente chiusa con 31 reti e 7 assist in 57 presenze tra campionato brasiliano, Copa do Brasil e Copa Sudamericana, il giocatore sembra pronto per un ritorno in Europa. Secondo fonti brasiliane, l'Inter starebbe considerando un'offerta economica al Corinthians per l'estate, mentre, secondo R7 Esportes, il suo agente si troverebbe già in Europa per avviare colloqui con i club interessati.