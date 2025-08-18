Le parti coinvolte si sono affrettate a precisare che l'affare Zalewski fosse slegato da quello per Lookman. Il Giornale, però, fatica a credere che la cessione del polacco dall'Inter all'Atalanta non sia in qualche modo connessa alla trattativa per l'attaccante anglo-nigeriano:
Giornale – Inter, Zalewski all’Atalanta profuma di acconto per Lookman: Ademola destinato a…
"Nel giro di appena 7 settimane, infatti, i dirigenti interisti realizzano una plusvalenza straordinaria, che profuma quasi da “acconto” per arrivare nei prossimi giorni al grande obiettivo di mercato dei Vice Campioni d’Europa: quell’Ademola Lookman che ormai marca visita da un paio di settimane a Bergamo e appare destinato a lasciare la Dea entro il gong di fine mercato previsto per il primo di settembre".
"Il nigeriano è destinato a volare a Milano: ecco perché l’affare Zalewski può rappresentare una sorta di disgelo destinato in qualche modo a far sì che poi l’Inter rilanci - anche grazie al tesoretto arrivato dalla cessione del polacco - a quota 50 milioni per soddisfare le richieste dei Percassi per Lookman. Per la serie: e vissero tutti felici e contenti".
(Fonte: Il Giornale)
