"Palacios si sta avvicinando al Rayo Vallecano: l’ipotesi sul tavolo è un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Tuttavia, la vera novità è il ritorno di Taremi, che ieri ha svolto una serie di test e che oggi comincerà un lavoro di riatletizzazione, dopo il lungo stop, alla Pinetina", si legge sul Corriere dello Sport .

"Ad ogni modo, la sua partenza è da dare per scontata e lui non si è certo opposto. In ballo ci sono Fulham e Leeds, più il Benfica. Infine, restano in bilico le posizioni di Zielinski e Pavard. Per quest’ultimo, davanti ad un’offerta da 18-20 milioni, non ci saranno resistenze da parte del club nerazzurro, anzi. Anche il francese, però, deve dire la sua. Sulle sue tracce ci sono Galatasaray, Lilla, Marsiglia e Neom. L’offerta più allettante, evidentemente, è quella saudita, ma Pavard non vorrebbe lasciare l’Europa. Peraltro, una sua partenza potrebbe spingere l’Inter a prendere non un solo difensore ma due".