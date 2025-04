È tempo di derby di Coppa Italia, ma non soltanto. Da Sky Sport sono arrivate anche importanti notizie in chiave mercato verso la prossima estate. Conferme sul nome di Luis Henrique del Marsiglia per l’Inter, è un profilo nel mirino dei dirigenti nerazzurri.

Per Sky, per il futuro di Joaquin Correa e Marko Arnautovic dipenderà dal contesto del mercato. Entrambi sono infatti in scadenza di contratto al 30 giugno coi nerazzurri. In attacco comunque si investirà e un altro settore su cui si investirà è la fascia destra, sottolinea Sky. Il nome di Luis Henrique rientra nei ragionamenti anche per questo ruolo.