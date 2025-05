Romano: “Accordo Inzaghi-Al Hilal fake news. Non ha firmato e comunicato niente. Dopo la finale…”

Sul suo canale YouTube in italiano, Fabrizio Romano parla anche di presente e futuro di Simone Inzaghi a poche ore dalla finale di Champions tra PSG e Inter.

“Una casella da chiarire è quella di Simone Inzaghi. Chiuso o accettato con l’Al-Hilal? A 24 ore da una finale non ha alcun senso e a stasera possiamo garantire che Inzaghi non ha firmato niente, comunicato niente, confermato niente.

Resta, e ci mancherebbe, concentrato alla finale. Da lì in poi si capirà - come ha detto lui e confermato anche l’Inter - la sua scelta finale. L’Al-Hilal certamente insiste, ma da qui a dire ‘fatta’ a 24 ore dalla finale… non siamo certamente a quello stato dell’operazione”.