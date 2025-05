"Le cifre di cui si parla sono una tentazione che può in effetti diventare irresistibile: 50 milioni a stagione per tre anni. Non solo: il figlio Tommaso, della scuderia Pastorello, è tra i mediatori della trattativa e anche il resto della famiglia, a partire dalla moglie Gaia Lucariello, non sarebbe così contraria a un trasferimento in Arabia, come era sembrato all’inizio della scorsa settimana, quando le voci da Riad cominciavano a infittirsi, ma sembravano non aver fatto presa nell’entourage di Inzaghi.